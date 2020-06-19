Дві птахофабрики МХП пройшли аудит на підтвердження вирощування птиці без антибіотиків

«ПрАТ «Миронівська птахофабрика» та ТОВ «Вінницька птахофабрика» успішно пройшли добровільний аудит щодо підтвердження вирощування птиці без антибіотиків.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба МХП із посиланням на Асоціацію «Союз птахівників України».

«ПрАТ «Миронівська птахофабрика» та ТОВ «Вінницька птахофабрика» успішно пройшли цей аудит та отримали право наносити додаткове маркування класу «А» на свою продукцію. Цей клас означає, що антимікробні засоби не застосовувалися на жодному з етапів вирощування: ані на батьківському стаді, ані — на промисловому. На черзі ще одна птахофабрика холдингу — «Оріль-Лідер», яка розпочинає проходження аудиту вже найближчим часом», - йдеться у повідомленні.

В агрохолдингу МХП зазначають, що у березні цього року СПУ спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO), Європейським банком реконструкції та розвитку (EBRD), Державною службою з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів та МХП провели пресконференцію, присвячену проблемам антибіотикорезистентності та відмові від використання антибіотиків в птахівництві. Учасники розповіли про глобальні ризики, які криє в собі проблема резистентності до антибіотиків. Найбільш гостро стоять питання неконтрольованого обігу антибіотичних засобів та потрапляння їхніх залишків до організму людини разом із їжею. Саме тому за ініціативи найбільших українських компаній, які представлені в птахівництві, було розроблено систему маркування продукції, вирощеної без антибіотиків, а також критерії для отримання виробниками права наносити таке маркування.

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«Аудит проводитиме третя незалежна сторона. Тримісячний плановий моніторинг здійснюється за п’ятьма матрицям: вода, корми, вода для охолодження, м'ясо та послід», — зауважив під час пресконференції національний консультант та координатор проєктів FAO Віталій Башинський.

У МХП звертають увагу на те, що система передбачає маркування трьох видів: клас «А» — антимікробні засоби не використовуються на жодному із виробничих процесів («Вільне від антибіотиків»); клас «В» — антимікробні засоби не використовуються в продуктивній зграї птиці («Ферма без антибіотиків»); клас «С» — антимікробні засоби не використовуються з профілактичною метою, але можуть застосовуватися з лікувальною за умови дотримання правил («М'ясо без залишків антибіотиків»).

У МХП також зазначають, що завдяки впровадженню даної системи, споживач може бути впевнений в достовірності заявленої виробником інформації, оскільки право наносити відповідне маркування надається незалежною стороною. Крім того, СПУ залишає за собою право проводити самостійні відбори зразків продукції цих підприємств на будь-якому етапі вирощування, виробництва, реалізації з метою зовнішнього моніторингу дієвості контролю. Це великий крок в подоланні загроз антибіотикорезистентності.

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