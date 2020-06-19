АРМА отримало доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) 18 червня 2020 року отримало доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Про це повідомляється на сайті агентства.

"18 червня АРМА та Фонд державного майна України уклали меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Меморандум передбачає співробітництво між державними органами у напрямку виявлення та розшуку незаконних активів. Зокрема, взаємовідносини сторін щодо обміну інформацією зумовлюють доступ АРМА до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Ця база забезпечує реєстрацію звітів про оцінку, складених суб’єктами оціночної діяльності для цілей оподаткування, а також для розміщення, використання, зберігання інформації з таких звітів та документів про об’єкт оцінки, в тому числі його оціночну вартість", - йдеться в повідомленні.

Відтак уповноважені особи АРМА за допомогою електронного цифрового підпису будуть отримувати інформацію зі звіту про оцінку різних видів майна та майнових прав. Це – ще один важливий інструмент для реалізації повноважень АРМА у сфері виявлення і розшуку активів.

У подальшому для забезпечення ефективної співпраці, а також вирішення проблемних питань, що виникають у процесі обміну інформацією, сторони меморандуму планують проводити робочі зустрічі.

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Як відомо, база даних звітів про оцінку забезпечує реєстрацію звітів про оцінку, складених суб’єктами оціночної діяльності для цілей оподаткування, а також для розміщення, використання, зберігання інформації з таких звітів та документів про об’єкт оцінки, в тому числі його оціночну вартість.