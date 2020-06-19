Prozorro захищатиме персональну інформацію підприємців водяними знаками

Відсьогодні учасники закупівель у Prozorro для захисту персональної інформації можуть використовувати водяні знаки при завантаженні документів у систему. Дана функція є добровільною.

На сайті Prozorro розміщено зразок, як з 19 червня виглядатимуть документи у разі використання водяних знаків.

"Відсьогодні, з 19 червня учасники закупівель у Prozorro можуть використовувати водяні знаки при завантаженні документів у систему. Це дозволить захистити персональні дані підприємців від несанкціонованого використання та шахрайства. Першим електронним майданчиком, який реалізував цей інструмент, став Zakupki.Prom.ua. Незабаром водяні знаки з'являться і на інших електронних майданчиках", - прокоментували нововведення в Prozorro.

Під час завантаження PDF-документів у систему постачальник зможе обрати функцію “Нанести водяний знак“ — і документи будуть марковані вотермарком. Такий знак буде містити ЄДРПОУ компанії та текст “Для участі в закупівлях”. Водяні знаки — це спеціальні символи, які накладаються на скановану версію документів і унеможливлюють їхнє використання поза системою Prozorro.

“Prozorro врахувала зворотний зв’язок від учасників системи. До нас надходили запити від бізнесу щодо посилення захисту документів від шахраїв. Ми знайшли таке рішення: тепер на документах, захищених вотермарками, буде зазначено, що цей документ передбачений для участі в публічних закупівлях. Це стандартна практика для документообігу в системах публічних закупівель багатьох країн Європи”, — зазначив Василь Задворний, генеральний директор державного підприємства “ПРОЗОРРО”.

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При цьому, у Prozorro наголосили, що закон України “Про публічні закупівлі” не забороняє використання водяних знаків у тендерній документації.