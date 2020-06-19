Призначили нового голову правління Ощадбанку

Наглядова рада Ощадбанку підбила підсумки конкурсу на посаду голови правління та затвердила на цю посаду Сергія Наумова.

Про це повідомляється на сайті банку.

"17 червня 2020 року за результатами конкурсного відбору Наглядова рада Ощадбанку затвердила результати конкурсу та визначилась із переможцем на посаду голови правління. Ним став Сергій Наумов",- йдеться в повідомленні.

Сергій Наумов закінчив Національний авіаційний університет та економічний факультет Міжрегіонального інституту ринкових відносин. Має ступінь MBA, отриманий в Kassel International Management School (Німеччина).

Загальний стаж роботи Наумова в банківській сфері становить 25 років. Він займав керівні посади у провідних банках України, зокрема Райффайзенбанку, УкрСиббанку, Правекс банку, Піреус банку. В останніх трьох банках працював головою правління. Має досвід роботи в аудиторській компанії PricewaterhouseCoopers.

Згідно з юридичними процедурами, пана Наумова буде призначено на посаду після припинення повноважень чинного голови правління Андрія Пишного та погодження кандидата на посаду голови правління Національним банком України. Це відбуватиметься відповідно до чинного законодавства та згідно з планом передачі управління, що буде визначено наглядовою радою.

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня 2020 року Ощадбанк повідомив про прийом документів для участі в конкурсному відборі кандидата на посаду голови правління.

Також повідомлялося, що у серпні 2019 року наглядова рада банку продовжила на п'ять років повноваження голови правління Андрія Пишного, який був призначений керівником Ощадбанку в березні 2014 року.