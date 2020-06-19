Із фонду боротьби з COVID-19 виділили вже 36,1 мільярда – Мінфін

Із фонду боротьби з COVID-19 виділили вже 36,1 мільярда – Мінфін

Укрінформ
Згідно з рішеннями Кабміну, станом на 18 червня з фонду боротьби з COVID-19 виділено близько 36,1 млрд грн.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Порядком використання коштів фонду боротьби з COVID-19 чітко виписано кожний етап виділення та використання коштів. Термін дії фонду розрахований на період дії карантину і наступні 30 днів після його офіційного завершення. Це важливо з огляду на ризики повторного загострення пандемії. Станом на 18 червня урядом прийнято рішення про виділення 36,1 млрд грн", - сказав Марченко.

За його словами, вирішено спрямувати близько 9 млрд грн на виплату коштів по безробіттю, майже 3 млрд грн передбачено на заходи запобігання спалахам епідемії, 2,5 млрд грн передбачено на допомогу фонду соціального страхування. Також кошти будуть виділені Пенсійному фонду України.

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Залишок коштів фонду станом на 18 червня становить близько 28,5 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні було створено Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 з бюджетом у 64,7 млрд грн.

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