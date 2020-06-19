Із фонду боротьби з COVID-19 виділили вже 36,1 мільярда – Мінфін

Згідно з рішеннями Кабміну, станом на 18 червня з фонду боротьби з COVID-19 виділено близько 36,1 млрд грн.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Порядком використання коштів фонду боротьби з COVID-19 чітко виписано кожний етап виділення та використання коштів. Термін дії фонду розрахований на період дії карантину і наступні 30 днів після його офіційного завершення. Це важливо з огляду на ризики повторного загострення пандемії. Станом на 18 червня урядом прийнято рішення про виділення 36,1 млрд грн", - сказав Марченко.

За його словами, вирішено спрямувати близько 9 млрд грн на виплату коштів по безробіттю, майже 3 млрд грн передбачено на заходи запобігання спалахам епідемії, 2,5 млрд грн передбачено на допомогу фонду соціального страхування. Також кошти будуть виділені Пенсійному фонду України.

Залишок коштів фонду станом на 18 червня становить близько 28,5 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні було створено Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 з бюджетом у 64,7 млрд грн.