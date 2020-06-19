Навіщо депутатам вигадувати «піраміду ОВДП» і нищити незалежний Нацбанк?

Насправді, минулого року на ринку державного боргу відбулися абсолютно позитивні події

Як на чорне казати біле – майстер-клас українського парламенту на прикладі «Піраміди ОВДП», або як нищать незалежний Нацбанк і штовхають країну у прірву дефолту.

Українські депутати знову провели майстер клас лицемірства. Вони звинуватили Національний Банк у тому, що той створив «піраміду ОВДП». І звичайно, як і при будівництві будь яких пірамід, тут не обійшлося без вільних каменярів, тих самих масонів, які, звісно, нажилися на маленьких українцях. Звісно, хто і як це зробив, депутати не кажуть. Але це й не потрібно. Люди ж люблять теорії змови. І ніколи не повірять, що це було просто так.

І це кричуще лицемірство. Бо, насправді, минулого року на ринку державного боргу відбулися абсолютно позитивні події. Причому, головну роль тут відіграв навіть не Національний Банк, а Мінфін, який виконав чудову роботу, в результаті чого суттєво зменшили вартість запозичень. А отже, всі платники податків будуть платити за боргами менше, ніж до цього.

Що депутати називають «Пірамідою ОВДП»? Хоча ні, давайте спочатку по те, як справді виглядають піраміди державного боргу. Підемо від супротивного. Як у математиці.

Отже, будь-яка піраміда державного боргу має три складових, які й роблять це негативним процесом.

По-перше, йде постійне збільшення боргового навантаження. Не абсолютного рівня боргу, бо абсолютний рівень боргу росте майже завжди, як автопарк депутатів. Ні, йде мова саме про рівень боргового навантаження. І в результаті, здатність уряду обслуговувати свої борги падає. Що, власне, і призводить в результаті до того, що піраміда падає.

По-друге, вартість кожного нового запозичення збільшується. Бо інвестори не дуже дурні, бачать ризики падіння піраміди і постійно просять збільшення доплат за ризик. І уряд з кожним новим виходом на ринок вимушений піднімати ставки. Поки це все не лопається.

По-третє, строки запозичень постійно падають, тобто уряд кожен раз запозичає кошти все на менший і менший термін. Бо, знов таки, інвестори не дурні, бачать ризики того, що піраміда скоро накриється мідним тазом, і постійно намагається дати гроші на менший термін.

Це все ми бачили у Росії в 1998 році.

А чи були такі ознаки в Україні в 2019 році? Ні. Все було навпаки. За останні роки, включно із 2019 роком, боргове навантаження в Україні постійно знижувалося. ВВП зростало швидше, ніж абсолютний рівень боргу, дефіцит бюджету був контрольований. В результаті, рівень боргового навантаження знизився з 80% від ВВП до 52% від ВВП на початок 2020 року. Дуже здорова ситуація. І, скоріш за все, найкраща боргова динаміка у світі. Серед усіх країн.

Притому, вартість запозичень знизилась у 2019 році. Причому, майже вдвічі. Тільки за один рік. Якщо на початку 2019 року Мінфін вимушений був позичати під 18-20%, то в кінці 2020 року мав платити вже біля 10-11%. Це кардинальне зниження. Вдвічі. За таке пам’ятник треба ставити.

І на кінець. Строки запозичень постійно збільшувались. Якщо до 2019 року Мінфін розміщав борги зі строком переважно 1-2 роки, а дуже часто – до 12 місяців, то основні продажі боргу в 2019 року вже були зосереджені на цінних паперах 2, 3 і 5 років.

Таким чином, в 2019 році Україна зменшувала боргове навантаження, збільшувала строки залучення грошей і ще й зменшила вартість боргу вдвічі. Ну так, це явні ознаки злочину. За таке точно треба саджати у буцегарню.

Уряд замість того, щоб позичати в доларах, позичав у гривнях. А це є ознакою здорового управління боргом. Бо для України набагато комфортніше тримати борги у власній валюті, не приймаючи на себе валютних ризиків. Врешті-решт, саме ми друкуємо гривню і можемо завжди платити по боргах у гривні, а долари ми ще не навчилися друкувати. На жаль.

Чому це стало можливим саме у 2019 році? Бо саме в 2019 році, нарешті, на внутрішній ринок України змогли потрапити іноземці. Що суттєво збільшило попит. І от тут є слід діяльності НБУ. Напевно, із злочинним наміром НБУ разом із Мінфіном кілька років організовували простий доступ іноземних інвесторів до внутрішнього ринку України, щоб вони не проходили бюрократичні кола пекла в Україні, приносячи довідки про флюорографію, а одним кліком отримали можливість купувати цінні папери, сидячи у Лондоні чи Нью-Йорку. От такий злочин. Страшний. Взяли і зробили, як кажуть у Львові.

І от підступні іноземці прийшли і почали купляти державний борг. І в результаті його вартість почала стрімко знижуватись. Всі щасливі. Начебто. Притім, іноземні інвестори занесли в Україну 2019 року приблизно 4 млрд доларів. Тобто український уряд замість того, щоб запозичати 4 млрд баксів на зовнішніх ринках, взяв їх вдома. В своїй національній валюті.

І так, якщо хтось каже, що тим занадто укріпили курс гривні (це також, виявляється, злочин), то таким людям варто глянути статистику і побачити, що Нацбанк минулого року викупив з валютного ринку 8 млрд доларів. Тобто він викупив вдвічі більше американської валюти, ніж занесли сюди іноземні інвестори. А це каже про те, що курс гривні мав укріпитися, що і сталося. І якщо оптимізм штовхає національну валюту вгору, якщо цього вимагають фінансові потоки, то вимагати від Нацбанку штучно тримати курс гривні заслабким – якось не комільфо. Хоч, звичайно, це не подобається олігархам-експортерам, які звикли постійно мати девальваційну ренту.

Як результати – абсолютно позитивний процес. Як не часто трапляється у нас. Дуже не часто.

Але в Україні вигадали свою піраміду ОВДП. І депутати Коломойського-Медведчука носяться з нею, як дурень з писаною торбою по телеканалах Коломойського-Медведчука, розповідаючи, що це дуже страшно і що хтось на цьому заробив. Хто, не відомо. Але хтось дуже могутній і дуже темний. І точно не вони. А це вже для них велика проблема.

І от вони приймають офіційне рішення парламенту України, куди пхають ці всі нісенітниці про «Піраміди ОВДП», принижуючи цим весь парламент. І ставлячи під загрозу макроекономічну стабільність у країні. Адже цю всю дурню вони пишуть і приймають не просто так, а щоб звільнити керівництво НБУ. Позбавити регулятор незалежності. Щоб повернути все «як було» до 2014 року. І запускати друкарський верстат.

Але незалежність НБУ є ключовою умовою співпраці з МВФ. Фонд постійно на цьому наголошує. А якщо Україна втратить МВФ, то в трубу полетить і уся економічна стабільність. І от тоді ми дізнаємось, що таке насправді піраміда державного боргу. Але це вже нікому не сподобається.

Сергій Фурса

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