Постачальник "останньої надії" на ринку газу: коли уряд планує рішення про конкурс

Уряд планує наступного тижня ухвалити рішення про конкурс на постачальника "останньої надії" (ПОН) на ринку газу.

Про це під час hard talk дискусії на тему "Нафтогаз. Що далі?" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я був на урядовому комітеті, де обговорювалося питання конкурсу. Наскільки я зрозумів міністрів, уряду буде рекомендовано прийняти постанову про проведення конкурсу наступної середи. Таким чином, на початку липня ми у прозорий та ефективний спосіб отримаємо постачальника "останньої надії", - зазначив Коболєв.

За його словами, постачальник має бути обраний за релевантним критерієм - для цього потрібні зміни у процедуру проведення конкурсу.

"Таким критерієм є ціна, яка додається до стандартної ринкової ціни для постачальника "останньої надії". Хто дасть меншу націнку, той і переміг", - висловив думку Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, спростила правила переходу до іншого постачальника газу, й українці, нарешті, зможуть вільно обирати постачальника, виходячи з кращого сервісу чи умов оплати. Очікується, що запуск ринку газу для населення відбудеться з 1 липня цього року.

Зараз, за умовами ПСО, газзбути не мають права відмовити в постачанні газу, але після переходу до ринку постачальники можуть не захотіти працювати з клієнтом, який не оплачує рахунків або оплачує їх нерегулярно. Для таких випадків потрібен постачальник "останньої надії".

ПОН буде приймати клієнта на 60 днів – за цей період споживач зможе знайти постачальника, який постачатиме йому газ.

На брифінгу 12 червня в. о. міністра енергетики Ольга Буславець прогнозувала, що конкурс щодо ПОН на ринку газу буде запущено на наступному тижні.