Уряд змінив умови визначення ціни скрапленого газу для населення

Кабінет міністрів змінив умови визначення ціни скрапленого газу для населення.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики

"Постанова приводить у відповідність до закону «Про ринок природного газу» механізм розрахунку стартової ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах. Відтепер у формулі ціни використовуватиметься ціна природного газу для побутових споживачів станом на перше число місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон", - ідеться у повідомленні.

У Міненерго вважають, що нововведення дасть можливість встановлювати справедливу ціну на скраплений газ для населення.

"Крім того, постановою удосконалюється організація роботи аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу. Відтепер до складу аукціонного комітету включається п’ять представників Міністерства енергетики. Персональний склад аукціонного комітету затверджується наказом Міненерго", - додали у Міненерго.

Як повідомлялось, ціна на скраплений газ залежала від рівня цін на природний газ для побутових споживачів, однак ціни на природний газ для населення уряд більше не встановлює.