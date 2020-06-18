У Мінрегіоні повідомили, скільки проєктів розвитку профінансують з держбюджету

Спеціальна комісія схвалила 900 проєктів соціально-економічного розвитку регіонів, які фінансуватимуть на 1,2 мільярда гривень субвенції з держбюджету.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

"Загалом Комісія розглянула пропозиції щодо 1089 проєктів на суму 1,4 млрд гривень. За результатами розгляду, було схвалено близько 900 проєктів на понад 1,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 17 червня у Мінрегіоні під головуванням міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова відбулось засідання Комісії для розгляду пропозицій та підготовки рекомендацій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами та за об’єктами (заходами). До складу Комісії входять народні депутати України, представники Всеукраїнської асоціації громад та Мінрегіону.

Чернишов повідомив, що комісією було враховано пропозиції, які відповідають визначеному порядку та умовам, а решта пропозицій, після доопрацювання, буде включена до проєкту розпорядження уряду у визначеному законодавством порядку.

«Задля забезпечення ефективного використання субвенції, Мінрегіоном було запропоновано обласним та Київській міській державним адміністраціям спільно з народними депутатами опрацювати пропозиції щодо проєктів та здійснення заходів в межах доведених обсягів фінансування. Згідно з порядком та умовами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України, 80% субвенції розподіляється між регіонами відповідно до чисельності населення. Пропозиції щодо розподілу подаються народними депутатами України, обласними та Київською міською держадміністраціями», – повідомив Чернишов.

Як зазначив міністр, державним бюджетом на 2020 рік Мінрегіону передбачено субвенцію в обсязі 1,7 млрд гривень.