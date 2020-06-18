Депутати підтримали зміни у процедурі банкрутства на час карантину

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3322).

За відповідне рішення проголосували 307 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документом передбачено на період дії карантину запровадити механізм, який дозволить вберегти від банкрутства підприємства, що з об’єктивних причин не можуть виконувати свої зобов’язання перед кредиторами.

Так, законодавчий акт встановлює, що тимчасово на період дії карантину та протягом 90 днів з дня його скасування не допускається відкриття провадженнях у справах про банкрутство боржників - юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 1 лютого 2020 року. Також комітет кредиторів та забезпечений кредитор (щодо майна, яке є предметом забезпечення) мають право прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника. У разі прийняття такого рішення арбітражному керуючому заборонено здійснювати оголошення про проведення аукціону.

Документ скасовує відповідальність арбітражних керуючих за невчинення дій, передбачених Кодексом про банкрутства у разі, якщо їх вчинення не відповідає вимогам карантину, встановленого Кабінетом міністрів на запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Важливим аспектом є пропозиції щодо призупинення нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктиризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника. Штрафні санкції за невиконання боржником таких зобов’язань не нараховуються. Прострочені зобов’язання, які передбачені планом санації чи реструктуризації боргів боржника, підлягають розстроченню на строк виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника.

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Як повідомлялося, у першому читанні законопроєк №3322 «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» був ухвалений Верховною Радою 13 травня 2020 року.

В Україні з 12 березня було запроваджено карантин через коронавірусну хворобу COVID-19.

Поступове послаблення обмежувальних заходів розпочалося в країні з 11 травня. При цьому Кабмін ухвалив рішення про перехід на адаптивний карантин, востаннє його продовжили до 31 липня.