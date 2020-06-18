Представники українського авіаринку звернулися до влади за підтримкою

Представники українського авіаційного ринку звернулися до влади за підтримкою у зв'язку з складним становищем авіації через припинення пасажирських перевезень у рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє державне підприємство з обслуговування повітряного руху України "Украерорух" у Facebook.

"До Президента, Прем’єр-міністра та міністра інфраструктури України звернулися учасники вітчизняного авіаційного ринку, які відповідають за безпеку, якість сервісу та комфорт на всіх етапах обслуговування авіапасажирів – авіакомпанії, аеропорти, провайдер аеронавігаційних послуг, хендлінгові компанії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що український авіаринок, який динамічно розвивався останніми роками і за темпами росту випереджав більшість європейських країн, а національні авіакомпанії повноцінно конкурували з представниками авіаційної еліти світу за пасажирів, у сучасній ситуації опинився в стані глибокої кризи та стагнації.

«Пандемія коронавірусу... торкнулася кожного такого підприємства, призвівши до повного або часткового зупинення діяльності. Авіаційній галузі буде чи не найважче повертатися до повноцінної роботи після всіх втрат, понесених у результаті карантинних обмежень», – цитує звернення "Украерорух".

Повідомляється, що в умовах кількамісячної заборони авіасполучення у кожного з авіапідприємств практично припинилася господарська діяльність і виникла серйозна нестача ресурсів для виконання фінансових зобов’язань із виплати заробітної плати, обслуговування кредитів, забезпечення операційної діяльності.

"Стало очевидним, що без підтримки держави впоратися буде неможливо. Саме тому представники авіаційної спільноти звернулися із листом до влади, де виклали і проблеми, з якими зіткнулися, і пропозиції їх вирішення у взаємодії з державою", - повідомляє Украерорух.

Також інформують, що звернення містить конкретні приклади багатьох країн, де авіапідприємства отримали допомогу урядів, а також адаптований до українських реалій перелік заходів, які, на думку підписантів звернення, повинна вжити Україна задля збереження авіаційної галузі.

Як наголошується у зверненні, задля відновлення та стабілізації роботи основних учасників ринку необхідні не тільки кроки, пов’язані із фінансовими механізмами підтримки.

"Вкрай важливими напрямами є відновлення транзитних польотів українських авіакомпаній у повітряному просторі сусідніх держав, а також відновлення та подальший розвиток транзитного потенціалу повітряного простору України. Це забезпечить конкурентоздатність українських авіакомпаній на рентабельному азійському напрямку, значно оптимізує витрати авіакомпаній у посткризовий період, а також дозволить національному провайдеру аеронавігаційних послуг вдосконалити власну інфраструктуру та знизити витрати авіакомпаніям на свої послуги", - додає Украерорух.

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Крім того, Украерорух наголошує, що окремої уваги потребує забезпечення його безперебійної роботи як провайдера аеронавігаційного обслуговування, який, на відміну від авіакомпанії, не може призупинити свою діяльність, адже є частиною пан’європейської інфраструктури.

Украерорух також наголошує, що його діяльність пов’язана із забезпеченням обороноздатності держави та безпеки польотів, що є пріоритетним завданнями для держави.

Як повідомлялося, в Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу.

Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують в залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.