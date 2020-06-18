В аеропорту "Київ" на сьогодні заплановані 9 рейсів, у "Борисполі" - 29

У міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) на 18 червня заплановано 9 рейсів на виліт та приліт.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту.

Зокрема, 18 червня відбулися вильоти до Мінська (Білорусь) та Берліна (Німеччина), а планується виліт до Запоріжжя та ще один рейс до Мінська. У четвер до аеропорту "Київ" уже прибули рейси із Копенгагена (Данія) та Запоріжжя, а заплановане ще прибуття рейсів з Берліна та з Мінська (2 рейси).

Крім того, в аеропорту "Київ" на 18 червня скасовано 47 рейсів.

Згідно з онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль", на 18 червня заплановано 29 рейсів. Зокрема, відбувся виліт до Алмати (Казахстан) та заплановані на виліт міжнародні рейси до Роттердама (Нідерланди), Единбурга (Шотландія), Мінська (два рейси), Лондона (Велика Британія), Коті (Індія), Гельсінки (Фінляндія), Франкфурта (Німеччина). Також заплановані на виліт внутрішні рейси до Івано-Франківська, Дніпра - два рейси, Одеси - два рейси, Харкова.

Крім того, 18 червня в "Бориспіль" прилетіли літаки з Бейрута (Ліван), Дніпра, Одеси, Харкова. Також очікується прибуття рейсів з Мінська (два рейси), Делі (Індія), Франкфурта, Единбурга, Лондона, Роттердама.

18 червня "Бориспіль" також здійснить обслуговування внутрішніх рейсів із Івано-Франківська, Дніпра, Одеси.

Згідно з інформацією онлайн-табло, 18 червня у "Борисполі" скасовано 1 рейс.

Як повідомлялося, аеропорт "Київ" не обслуговував регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 год 17 червня у зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 у столиці. 17 червня у міжнародному аеропорту "Київ" було здійснено 16 рейсів на виліт та приліт.

15 червня аеропорт "Бориспіль" здійснив обслуговування 23 рейсів; 16 червня - 25; 17 червня - 27.

В Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу.

Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні відбулося 5 червня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.