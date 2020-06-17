Через квоти на імпорт міндобрив українська економіка втратить до $238 мільйонів

Квоти на імпорт мінеральних добрив можуть призвести до втрат української економіки на суму 100-238 млн доларів.

Така інформація міститься у відповіді представництва Європейського Союзу в Україні на запит аграрних асоціацій, ініційований Всеукраїнською Аграрною Радою (ВАР), повідомляє пресслужба ВАР.

«Європейський Союз виступає проти ініціативи введення квот на імпорт мінеральних азотних добрив…Було підраховано, що заходи коштуватимуть фермерам 174-509 млн дол. та призведуть до втрат в економіці України на 100-238 млн дол», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках багатосторонніх правил СОТ запобіжні заходи можливі лише в тому випадку, якщо імпорт зростає різко і раптово, і завдає економічних збитків вітчизняним виробникам. Разом з тим наголошується у відповіді представництва ЄС, для багатьох товарів, на які спрямоване розслідування Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі (МКМТ), ініційоване у серпні 2019 року, імпорт фактично зменшився. А для виробництва деяких позицій азотних добрив ситуація навіть покращилась, тому квотування імпорту міндобрив не було б юридично виправданими.

"Крім того, пропоновані Україною квоти є занадто обмежувальними. Якщо заходи будуть введені, вони негативно впливатимуть на фермерів та штучно обмежуватимуть конкуренцію на українському ринку, що призведе до зростання внутрішніх цін", - цитують у ВАР відповідь представництва.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оголосило своє рішення запровадити квоти на імпорт мінеральних азотних добрив в Україну на рівні близько 30% ринку. Решту обсягу ринку має заповнити український виробник.

Втім, 28 травня у Мінекономіки заявили, що рішення про введення квот на добрива ще не прийнято. У міністерстві відбулася зустріч з представниками ключових аграрних асоціацій, імпортерами і виробниками добрив для пошуку спільного збалансованого рішення щодо ситуації на ринку мінеральних добрив.

Про можливість запровадження квот стало відомо ще у серпні 2019 року, коли МКМТ ініціювала розслідування щодо імпорту в Україну азотних добрив з країн ЄС, Перської затоки, Північної Африки, а також Туреччини, Казахстану, Білорусії, Грузії, Китаю та США.