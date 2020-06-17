Профільний комітет ВР готує законопроєкт про врегулювання дистанційної торгівлі ліками

Підкомітет з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування закінчує роботу над законопроєктом «Про лікарські засоби», який має врегулювати дистанційну торгівлю ліками.

Про це повідомив голова підкомітету Сергій Кузьміних, інформує УНН.

За його словами, дистанційний продаж і поштова доставка медичних препаратів стали дієвим механізмом, який дозволив забезпечити додаткові умови ізоляції громадян від надмірного контактування під час пандемії, надав можливість отримання ліків усіма маломобільними категоріями громадян, у тому числі і жителями сільської місцевості.

Кузьміних переконаний у необхідності продовження успішно випробуваної практики і в посткарантинний період. Однак новий сервіс онлайн-торгівлі та поштової доставки препаратів повинен бути чітко врегульований на законодавчому рівні, зазначив депутат.

"Дистанційна торгівля лікарськими засобами повинна бути відповідно врегульована. Зараз ми розглядаємо можливість введення дистанційного відпуску рецептурних препаратів за електронним рецептом через суб'єктів, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Вимоги до електронного рецепту і даної процедури повинні бути чітко прописані в законодавстві, щоб попередити можливі негативні наслідки для здоров'я людей в результаті неправильного використання ліків. Пацієнт повинен мати можливість порадитися з фахівцем під час вибору препарату на інтернет-майданчиках», — вважає Кузьміних.

Депутат повідомив, що в законопроєкті «Про лікарські засоби», роботу над яким закінчує його підкомітет, будуть чітко сформульовані вимоги до транспортування медикаментів до пацієнта.

"Лікарські засоби повинні доставлятися пацієнтам за допомогою спеціального обладнання, щоб виключити ризики порушення температурного режиму, контамінації тощо. Відповідні умови транспортування на даний момент вже прописані в Ліцензійних умовах, однак слід внести відповідні уточнення щодо дистанційної торгівлі. Зокрема, закон передбачатиме можливість здійснення доставки саме лікарських засобів (окремо від іншої продукції) існуючими логістичними операторами з дотриманням усіх вимог», - сказав парламентарій.

За словами Кузьміних, законодавче впровадження ринку електронної фармацевтики несе цілий ряд переваг, зокрема створить можливість зручного забезпечення ліками тяжкохворих і пацієнтів похилого віку, жителів сільської місцевості. Люди зможуть замовляти адресну доставку рідкісних препаратів у найвіддаленіші куточки країни. Разом з тим, держава отримає можливість контролю за продажем препаратів за допомогою електронного рецепта, а хворий не займатиметься самолікуванням і в разі хвороби зможе в онлайн-режимі не тільки замовити адресну доставку ліків, а й отримати кваліфіковану консультацію провізорів.

Крім того, вважає депутат, дистанційна торгівля сприятиме появі конкуренції на фармринку і «поліпшить можливості споживача щодо вибору лікарських засобів та отримання необхідних медикаментів».