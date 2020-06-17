Для забезпечення Укрзалізниці поїздами залучатимуть українських виробників

В Міністерстві інфраструктури планують максимально залучати українські підприємства задля забезпечення АТ "Укрзалізниця" сучасними електропоїздами.

Про це розповів перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович під час візиту до Київського електровагоноремонтного заводу (КЕВРЗ), повідомляє пресслужба відомства.

«Максимально залучатимемо українські підприємства задля забезпечення Укрзалізниці сучасними електропоїздами», - наголосив Абрамович.

За словами заступника міністра КЕВРЗ розробляє проєкт вітчизняного електропоїзда з локалізацією близько 95%; що фінансовим планом підприємства на 2020 рік вже передбачено виконання капітального ремонту 46 електросекцій, тобто, 10 електропоїздів зможуть бути відремонтовані та відправлені в експлуатацію, у подальшому підприємство може вийти на потужність з проведення ремонту в обсязі 80 секцій на рік.

За 5 місяців цього року КЕВРЗ вже відправив в експлуатацію 10 електросекцій (електропоїзди ЕР-9М №509 та ЕР-9М №549) та виконав модернізацію чотирьох секцій електропоїзда ЕПЛ-2Т №012. Обсяг реалізованої продукції становив 140,56 млн грн без ПДВ.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 15 червня дав завдання міністру інфраструктури Владиславу Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою кондиціювання та вентиляції.