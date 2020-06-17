Держбанки отримали за перший квартал прибуток на 37% більший

Державні банки за підсумками першого кварталу отримали прибуток на 37% більше, ніж за відповідний період минулого року - 11,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За підсумками І кварталу 2020 року банки державного сектору отримали прибуток у розмірі 11,1 млрд грн (на 37% більше, ніж за відповідний період минулого року (8,1 млрд грн), з нього 94%, або 10,4 млрд грн - прибуток АТ КБ "ПриватБанк", - йдеться в повідомленні.

У І кварталі цього року спостерігалось збільшення розміру активів банків державного сектору, в основному, за рахунок зростання обсягу міжбанківських кредитів на 25%, або на 22 млрд грн, фінансових активів, що рефінансуються НБУ на 13%, або 19 млрд та обсягу кредитів та заборгованості клієнтів на 5%, або 12 млрд грн.

Звітний квартал також характеризувався зростанням коштів клієнтів (на 6%, або на 35 млрд грн), яке відбулось внаслідок збільшенням обсягів коштів фізичних осіб – на 9%, або на 30 млрд грн (зростання коштів юридичних осіб склало 0,5%, або 1,2 млрд грн).

Як повідомляв Укрінформ, державні банки України за підсумками першого кварталу 2019 року отримали 8,1 млрд грн чистого прибутку.