Рада планує врегулювати тариф на постачання електроенергії багатоквартирному будинку

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №2098 про постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку за тарифом як для населення.

За законопроєкт "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень закону України "Про ринок електричної енергії" щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку" проголосував 331 депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою законопроєкту є визначення на законодавчому рівні, що постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку прирівнюється за тарифом до постачання електроенергії населенню", - йдеться у пояснювальній записці.

Читайте також: Буславець закликала парламентаріїв підтримати зміни до закону про ринок електроенергії

Автори законопроєкту пояснюють, що наразі існує правова колізія щодо постачання електричної енергії, яка купується суб'єктом господарської діяльності, що здійснює утримання будинку, для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку.

"Враховуючи, що електрична енергія, яка використовується із зазначеною метою, фактично спрямовується для забезпечення потреб населення, в той же час вона не підпадає під дію норми абзацу дев'ятого пункту 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про ринок електричної енергії", оскільки в значній кількості випадків організації обслуговування багатоквартирними будинками її споживання не підпадає під визначення "побутовий споживач". Також неоднозначність прослідковується і в рішеннях НКРЕКП, яка може як прирівнювати споживання із зазначеною метою, так і приймати протилежні рішення", - зазначається у пояснювальній записці.