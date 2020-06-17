ДП «Фінінпро» за два місяці заощадило на тендерах ProZorro 13% коштів - Криклій

За останні два місяці ДП «Фінансування інфраструктурних проєктів» Державного агентства інфраструктурних проєктів України (ДП «Фінінпро») заощадило на тендерах ProZorro в середньому 13%.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

«Безпека та якість доріг – наші ключові пріоритети в дорожньому будівництві. Його рекордне фінансування в цьому році дозволить відновити рекордну кількість кілометрів автошляхів. Тому ефективне використання держкоштів тут надважливе, і я радий, що наші підприємства, які беруть участь в закупівлях через систему ProZorro, демонструють чудові результати економії. Наприклад, тільки за останні 2 місяці ДП «Фінінпро» вдалося заощадити в середньому 13% державних коштів, уклавши 14 договорів на капітальний ремонт транспортних розв’язок на загальну суму 347,62 млн грн», - сказав Криклій.

За його словами, найбільшу економію вдалося досягти в тендерах з капремонту транспортних розв’язок на дорогах державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін), де економія становила 17% та Н-03 Житомир - Чернівці (економія - 18%).

На об’єктах поточного ремонту, зокрема, облаштуванні зон пішохідних переходів засобами підвищеної видимості на дорогах державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м.Вінницю) економія сягнула 31%, на Н-03 Житомир – Чернівці - 26%. Підтверджена економія становить орієнтовно 46 млн грн.

Криклій нагадав, що цьогоріч на будівництво безпечної інфраструктури та запровадження нових стандартів з безпеки руху передбачено витратити 3,1 млрд грн. З них 1,4 млрд - кошти Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року для облаштування пішохідних переходів, транспортних розв’язок та інших об’єктів.

"Завдання зниження аварійності на 30% – ключова ціль Міністерства інфраструктури, передбачена програмою діяльністю Уряду. Ми побудуємо та облаштуємо 25 розв’язок кільцевого типу, 20 різнорівневих пішохідних переходів, 500 пішохідних переходів у місцях з найбільшою концентрацією ДТП, автономне освітлення 500 пішохідних переходів. Також буде ліквідовано 16 місць концентрації ДТП, встановлено дорожні знаки з підсвіткою та сигнальними лампами, облаштовано нерегульовані пішохідні об’єкти світлофорами "на вимогу", - додав очільник Мінінфраструктури.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня 2020 року в Державному агентстві автомобільних доріг України було презентовано програму відновлення мостів, в рамках якої впродовж п'яти років буде збудовано чи відремонтовано 1385 мостів.

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Кабінет міністрів на початку червня цього року підтримав внесення змін до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні, які дозволять профінансувати оновлення 50 пересувних пристроїв для зважування та встановлення 25 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion (“Зважування у русі”).