Попит на антикризову держпідтримку бізнесу перевищив 1 мільярд - Мінекономіки

Попит на нові інструменти державної підтримку бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%", які були введені урядом під час дії карантинних заходів з протидії пандемії COVID-19, перевищив 1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Банки-партнери державної програми розвитку мікро- та малих підприємств "Доступні кредити 5-7-9%" розпочали активний прийом заявок на нові інструменти програми, які були введені урядом в час дії карантинних заходів з протидії пандемії COVID-19 (рефінансування, обігові, інвестиційні кредити виробникам медичного обладнання). Інструменти доступні, буквально, третій тиждень, але закумульований банками-партнерами попит на них від українського бізнесу уже перевищив мільярд гривень (1 123,23 млн грн)", - йдеться в повідомленні.

За минулий тиждень банки видали 34 нових кредити на загальну суму 23,71 млн грн.

Загалом, станом на 15 червня 2020 року, вже видано 639 кредитів на загальну суму 404,76 млн грн.

Минулого тижня до програми долучився АТ "Креді Агріколь Банк". Тож, відповідно, клієнти вже 16 банків України мають можливість отримати позику за програмою "Доступні кредити 5-7-9%": Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укрексімбанк, АКБ "Львів", ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, Банк Альянс, Таскомбанк, Банк Восток, Полікомбанк, Мегабанк, Райффайзен Банк Аваль, КБ "Глобус" та Креді Агріколь Банк. На цьому тижні Фонд розвитку підприємництва, який адмініструє Програму, планує підписання відповідної угоди з АТ "ОТП Банк".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами буде залежати від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

У квітні Кабінет міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

29 квітня Кабінет міністрів підтримав законодавчі зміни, що передбачають надання малому і середньому бізнесу, який зазнав фінансових втрат внаслідок пандемії COVID-19, доступу до фінансових ресурсів, шляхом отримання кредитів з частковою державною гарантією.

Першим кредит у рамках антикризового пакету програми отримав власник агровиробництва з Львівщини. Фермер зміг рефінансувати свій кредит на суму 1,1 млн грн в АТ КБ "ПриватБанк" під 0% до кінця березня 2021 року.