ФДМУ оголосив аукціон з продажу 100% акцій "Хімтекстильмашу"

У Чернігові оголошено аукціон з продажу 100% акцій АТ "Хімтестильмаш", стартова ціна – 995 тис. грн.

Про це повідомив Фонд державного майна України.

"Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях повідомляє про оголошення електронного аукціону. До продажу пропонується державний пакет акцій (100% статутного капіталу) акціонерного товариства "Хімтекстильмаш"… Стартова ціна - 994 819,00 грн", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що аукціон призначено на 14 липня 2020 року.

Підприємство розташоване на площі понад 35 тис кв. м (переважно виробничого та складського призначення), 12,4 тис. кв. м з яких перебувають в оренді.

Станом на 1 січня 2020 року загальна вартість активів акціонерного товариства становила 9,1 млн грн., прострочена кредиторська заборгованість – 18,5 млн. грн. За існуючими боргами з 2009 року Державною виконавчою службою відкрито зведене виконавче провадження, залишок, що підлягає стягненню – 4,6 млн грн.

Обсяг виробництва АТ "Хімтестильмаш" у 2019 році становив 2,3 млн грн. За підсумками минулого року підприємство зазнало 0,5 млн грн збитків.

Як повідомляв Укрінформ, підприємство "Хімтекстильмаш" було створене в 1960 році, спеціалізувалося на розробці та впровадженні обладнання для виробництва хімічних волокон та олійно-жирової промисловості. У 1995 році воно було акціоноване. У структурі підприємства працювали науково-дослідний інститут, дослідний завод та дослідна станція.

У 2000 році АТ "Хімтекстильмаш" було включене до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і не підлягають приватизації.