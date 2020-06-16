ФДМУ оголосив аукціон з продажу 100% акцій "Хімтекстильмашу"
Про це повідомив Фонд державного майна України.
"Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях повідомляє про оголошення електронного аукціону. До продажу пропонується державний пакет акцій (100% статутного капіталу) акціонерного товариства "Хімтекстильмаш"… Стартова ціна - 994 819,00 грн", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що аукціон призначено на 14 липня 2020 року.
Підприємство розташоване на площі понад 35 тис кв. м (переважно виробничого та складського призначення), 12,4 тис. кв. м з яких перебувають в оренді.
Станом на 1 січня 2020 року загальна вартість активів акціонерного товариства становила 9,1 млн грн., прострочена кредиторська заборгованість – 18,5 млн. грн. За існуючими боргами з 2009 року Державною виконавчою службою відкрито зведене виконавче провадження, залишок, що підлягає стягненню – 4,6 млн грн.
Обсяг виробництва АТ "Хімтестильмаш" у 2019 році становив 2,3 млн грн. За підсумками минулого року підприємство зазнало 0,5 млн грн збитків.
Як повідомляв Укрінформ, підприємство "Хімтекстильмаш" було створене в 1960 році, спеціалізувалося на розробці та впровадженні обладнання для виробництва хімічних волокон та олійно-жирової промисловості. У 1995 році воно було акціоноване. У структурі підприємства працювали науково-дослідний інститут, дослідний завод та дослідна станція.
У 2000 році АТ "Хімтекстильмаш" було включене до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і не підлягають приватизації.