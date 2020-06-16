В Україні зменшується поголів'я сільгосптварин – Держстат

Станом на 1 червня 2020 року у порівнянні з аналогічною датою минулого року поголів'я усіх видів сільськогосподарських тварин зменшилося на 1,5-6,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 червня 2020 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні становило близько 3,47 млн голів (на 6,6% менше, ніж на 1 червня 2019 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства утримували 1,03 млн голів ВРХ (на 8,7% менше), господарства населення — 2,44 млн голів (на 5,6% менше).

Свиней в Україні на вказану дату налічувалось 5,97 млн голів (на 5,9% менше, ніж на 1 червня 2019 року): 3,40 млн голів у сільськогосподарських підприємствах (на 3,9% менше) та 2,57 млн голів у господарствах населення (на 8,5% менше).

Також на 1 червня цього року в країні утримувалось 1,49 млн овець та кіз (на 6,3% менше, ніж роком раніше): 168,6 тис. голів сільськогосподарськими підприємствами (на 15,6% менше) та 1,33 млн господарствами населення (на 5,0% менше).

Поголів’я свійської птиці з 1 червня 2019 року по 1 червня 2020 року зменшилося на 1,5% – до 231,1 млн голів: у сільськогосподарських підприємствах воно зменшилося на 2,6% (до 119,7 млн голів), у господарствах населення – на 0,2% (до 111,4 млн голів).

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Як повідомлялося, за даними Держстату, на 1 червня 2019 року у порівнянні з 1 червня 2018 року поголів’я ВРХ в Україні зменшилось на 3,9% (до 3,74 млн голів), овець та кіз — на 2,5% (до 1,60 млн голів); поголів’я свійської птиці збільшилося на 4,8% (до 234,6 млн голів); поголів’я свиней залишилося незмінним (6,35 млн голів).