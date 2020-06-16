Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 49 мільйонів

Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 49 мільйонів

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 7 банків на 49,42 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня (08.06. – 12.06.2020) відбувся продаж активів 7 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 49,42 млн грн", - йдеться в повідомленні.

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Із них на суму 43,37 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 5,84 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,01 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,07 млн грн – від реалізації активів групи "цінні папери/корпоративні права", 0,10 млн грн – від продажу дебіторської заборгованості перед банками, 0,03 млн грн – від продажу монет та банківських металів.

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