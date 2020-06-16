Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 49 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 7 банків на 49,42 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня (08.06. – 12.06.2020) відбувся продаж активів 7 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 49,42 млн грн", - йдеться в повідомленні.

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Із них на суму 43,37 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 5,84 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,01 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,07 млн грн – від реалізації активів групи "цінні папери/корпоративні права", 0,10 млн грн – від продажу дебіторської заборгованості перед банками, 0,03 млн грн – від продажу монет та банківських металів.