Мінфін вітає рішення суду щодо справи Суркісів та ПриватБанку

Міністерство фінансів вітає рішення Верховного Суду та визнання членів сім'ї Суркісів пов'язаними з колишніми власниками Приватбанку особами.

Про це повідомляє пресслужба міністерства

"15 червня за результатами судового засідання Велика Палата Верховного Суду повністю задовольнила вимоги касаційних скарг Національного банку України, АТ КБ «ПриватБанк» та Міністерства фінансів України та скасувала рішення судів попередніх інстанцій у справі №826/20221/16 за позовом родини Суркісів. Міністерство фінансів вітає рішення Верховного суду та визнання родини Суркісів пов'язаними з колишніми власниками Приватбанку особами та обміну їх депозитів на акції додаткової емісії ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.

Велика Палата Верховного Суду погодилася з доводами держбанку про законність рішення НБУ та непідвідомчість адміністративним судам спорів щодо законності договорів купівлі-продажу акцій, укладених в процедурі націоналізації банку.

Висновок Великої Палати Верховного Суду про непідвідомчість адміністративним судам спорів щодо договорів купівлі-продажу акцій, укладених у процедурі націоналізації банку, зумовить закриття провадження з розгляду адміністративними судами вимог про нечинність таких договорів.

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Як відомо, уряд прийняв рішення про націоналізацію та капіталізацію Приватбанку, оскільки капітал банку мав від’ємне значення. Зобов’язання пов’язаних з колишніми власниками Приватбанку осіб були конвертовані (процедура bail-in) в капітал банку, що дозволило зменшити навантаження на державні фінанси.

Прийнявши вимушене рішення про входження в капітал Приватбанку з метою забезпечення стабільності банківської системи та економіки загалом, держава вклала в цей банк 155,3 млрд гривень. Це дозволило відновити платоспроможність банку і забезпечити збереження коштів громадян.