Мінфін розробив проєкт Стратегії відомства до 2023 року

Міністерство фінансів розробило проєкт Стратегії відомства до 2023 року під назвою «Самодостатність».

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«В рамках підготовки Програми діяльності Кабінету міністрів України Міністерство фінансів розробило проєкт Стратегії відомства до 2023 року під назвою «Самодостатність» (Graduate from IMF)» та презентує його для обговорення і надання пропозицій», - йдеться у повідомленні.

Проєкт містить 5 основних напрямків: зважена фінансова та боргова політика та покращення іміджу України серед міжнародних інвесторів; податкові стимули для розвитку економіки; нова кадрова політика і діджиталізація в системі фіскальних органів; детінізація; підвищення ефективності бюджетних видатків.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану Програму своєї діяльності. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що парламент, скоріш за все, розглядатиме її 18 червня.

Попередній варіант Програми діяльності Кабінету міністрів був зареєстрований у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330). Втім, представники фракції "Слуга народу" заявили, що програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий доопрацьований варіант у Раду. Верховна Рада підтримала це прохання.