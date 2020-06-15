За допомогою з часткового безробіття звернулися 16 тисяч ФОПів без найманих осіб

Із 16 тис. фізичних осіб - підприємців, що не мають найманих працівників і звернулися за допомогою по частковому безробіттю, станом на 15 червня понад 1,3 тис. уже отримали позитивне рішення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Станом на 15 червня для отримання допомоги по частковому безробіттю звернулися майже 16 тисяч фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників. Фактично, це підприємці - одноосібники, які оформляють допомогу на себе особисто. Наразі 1317 з них отримали позитивне рішення щодо надання виплат", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше заявок зареєстровано у трьох областях: Сумській (надано на розгляд 3730 пакетів документів), Харківській (1966) і Чернівецькій (1538).

Приймати документів від фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, розпочали 9 червня, після набуття чинності постанови Кабміну від 3 червня 2020 року №453, якою було розширено перелік можливих одержувачів допомоги. Тому найближчими днями отримаємо результати із динамічним зростанням показників задоволених заявок, заявляють у міністерстві.

Як повідомлялось, 27 квітня цього року уряд ухвалив рішення щодо надання 4,7 млрд грн для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Окрім ФОПів - "одноосібників", допомога надається роботодавцям, які зупинили чи скоротили свою діяльність у зв’язку з карантином - суб’єктам малого та середнього бізнесу, які мають від 1 до 250 найманих працівників.

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Станом на 15 червня до центрів зайнятості подано понад 34 тис. пакетів документів (з них 16 тис. від ФОПів без найманих працівників). Загалом уже прийнято понад 14 тис. позитивних рішень для здійснення виплат більш як 125 тис. працівників. На виплати допомоги по частковому безробіттю спрямовано 415,1 млн грн.

На виплату допомоги безробітним, які перебувають на обліку в службі зайнятості, держава додатково виділила майже 3 млрд грн.