Прожитковий мінімум планують визначати по-новому - програма дій уряду

Кабінет міністрів планує з 2021 року змінити підхід до визначення та застосування прожиткового мінімуму.

Про це йдеться в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, оприлюдненій на Урядовому порталі.

"Запровадження нових підходів до визначення та застосування прожиткового мінімуму, підвищення його розміру до реальної величини, починаючи із встановлення з 1 січня 2021 року у розмірі не менше 40 відсотків медіанної заробітної плати в Україні за попередній рік",- йдеться у Програмі.

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Як повідомлялося, міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що на сьогодні реальний розмір прожиткового мінімуму в країні становить 4,2-4,3 тис. грн. Згідно з державним бюджетом на 2020 рік прожитковий мінімум на одну особу у розрахунку на місяць із 1 січня 2020 року становить 2 027 грн, з 1 липня - 2 118 грн, з 1 грудня - 2 189 грн.

Міністерство соціальної політики та профільний комітет Верховної Ради працюють над зміною методології визначення прожиткового мінімуму.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"У державі склалася патова ситуація, коли через штучно створений занизький прожитковий мінімум влада не може ефективно управляти соціальними стандартами. Тому спільно з профільним комітетом Верховної Ради працюємо над тим, щоб змінити методологію. Ми дискутуємо, наприклад, щодо формули визначення: чи він (прожитковий мінімум - ред.) становитиме 40% від середньої заробітної плати по країні, чи буде визначатися нормативно-структурним методом, суть якого полягає у визначенні вартості продовольчої складової прожиткового мінімуму та його питомої ваги", - сказала Лазебна.

За її словами, за основу беруться показники МОЗ, скільки потрібно людині споживати різних продуктів харчування.

"Наприклад, вартість харчування становитиме 54 %, решту становитимуть вартість непродовольчих товарів і послуг. Ми є прихильниками другого варіанту, але депутати кажуть, що простіше з першим методом. Дискутуємо, але всі однозначно за те, щоб показати реальний прожитковий мінімум, а також передбачити, які соціальні стандарти будуть від нього напряму залежати", - розповіла міністр.

Вона наголосила, що перегляд підходів до визначення реального прожиткового мінімуму - це вимога часу.

"Ми повинні нарешті сказати людям, яким є реальний прожитковий мінімум. Бо сьогодні це фактично рівень виживання, а не проживання. Іноді дивуєшся, коли дивишся, який набір продуктів і товарів туди входить, і як це можна прив’язати до виміру гідного життя людини. Тому насамперед потрібно змінити підходи і сферу його застосування. Ми провели аудит – у 40 законах виплати, штрафи, надбавки тощо прив’язані до прожиткового мінімуму. І відповідно, якщо говорити про його підвищення, наприклад, з 2 тис. грн до 4 тис. грн, то і всі надбавки і доплати потрібно збільшувати", - зазначила Лазебна.

Водночас, на її думку, такий показник прожиткового мінімуму має бути в бюджеті на наступний рік, "але ми маємо визначитися, як будемо досягати цього стандарту".