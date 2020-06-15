Уряд планує розробити Державну програму з безпеки польотів

У Кабінеті міністрів України планують розробити та затвердити Державну програму з безпеки польотів на підставі стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, ІСАО).

Про це йдеться в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, оприлюдненій на Урядовому порталі.

"Розроблення та затвердження Державної програми з безпеки польотів на підставі стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), забезпечення нагляду за станом її виконання суб’єктами авіаційної діяльності", - йдеться в тексті програми.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр інфраструктури України Владислав Криклій у березні заявив, що координаційна місія ІСАО з валідації відзначила значний прогрес у впровадженні в Україні стандартів та рекомендованої практики ІСАО в організації державної системи контролю за безпекою польотів та управління цією системою, порівняно з результатами попереднього аудиту 2017 року.