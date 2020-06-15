Одеський аеропорт відновив міжнародне сполучення з Берліном, Будапештом і Мінськом

Сьогодні, 15 червня, адміністрація Одеського аеропорту поновила регулярні авіарейси до Берліна, Будапешта та Мінська, які не виконувались протягом кількох місяців через введення урядом карантинних заходів у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту на своїй сторінці в Facebook.

"Публікуємо розклад рейсів на період з 15 по 28 червня 2020 року. Зокрема, авіакомпанія Belavia: напрямок - Мінськ, рейси виконуватимуться щодня; авіакомпанія Wizz Air: напрямок - Берлін, щосереди та щонеділі; авіакомпанія Wizz Air: напрямок - Будапешт, рейси виконуватимуться щопонеділка та щоп’ятниці", - йдеться в повідомленні.

В аеропорту також уточнили, що в умовах адаптивного карантину авіакомпанії Windrose та Міжнародні авіалінії України виконують регулярні рейси "Київ-Одеса-Київ".

Пресслужба аеропорту нагадала, що "для в'їзду іноземців в Україну (крім дипломатів та тих, хто не має посвідки на проживання в Україні) необхідно мати в наявності страховий поліс, який компенсує витрати, пов'язані з обсервацією і лікуванням в разі інфікування COVID-19.

Обов’язковій обсервації підлягають лише ті особи, що перетинають кордон та прибувають з країн або є громадянами (підданими) країн із значним поширенням COVID-19 (кількість активних випадків захворювання становить понад 40 осіб на 100 тис. чол.), додали в міжнародному аеропорту.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджені 31 810 випадків COVID-19, за добу - 656 нових.

У світі на ранок 15 червня зафіксовано 7 995 877 випадків захворювання на коронавірус, з них 435 598 - летальних, 4 128 318 людей одужали.