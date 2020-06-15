Експосадовця ФГВФО уже підозрюють у розтраті 19 мільйонів банку "Капітал"

Прокуратура повідомила про підозру колишньому уповноваженому Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розтраті понад 19 млн гривень банку ПАТ «АКБ Капітал»шляхом зловживання службовим становищем. Раніше ексуповноваженого підозрювали у розтраті 5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

«Прокуратурою міста Києва за результатами розслідування фактів розкрадання активів банку ПАТ «АКБ Капітал» повідомлено про підозру колишньому уповноваженому Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розтраті понад 19 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді Уповноваженої особи Фонду по ліквідації ПАТ «АКБ Капітал», безпідставно підтверджував відсутність заборгованості перед банком у окремих кредиторів, внаслідок чого з ряду об’єктів заставного майна (житлової та комерційної нерухомості) були незаконно зняті обтяження та заборона на відчуження.

Вказані дії у подальшому призвели до фактичної втрати цих активів для банку, та як наслідок завдання збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як зазначили в прокуратурі, у травні 2020 року експосадовцю було повідомлено про підозру у завданні Фонду збитків на суму 5 млн грн.

Станом на теперішній час висновками судово-економічних експертиз підтверджено збитки на суму понад 19 млн гривень, у зв’язку з чим 12 червня 2020 року вказаній особі повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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Досудове розслідування здійснюється слідчими СУГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження СБУ і сприяння Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила колишнього уповноваженого від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на розтраті мільйонів гривень банку «АКБ «Капітал», який перебував у стадії ліквідації.