"Банківський" закон у дії: суд закрив дві справи за позовами ексакціонерів ПриватБанку

Господарський суд задовольнив заяви ПриватБанку про закриття проваджень у двох справах за позовами колишніх акціонерів банку про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку.

Про це йдеться в пресрелізі ПриватБанку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"12 червня 2020 р. господарським судом Києва були задоволені заяви ПриватБанку про закриття проваджень по двох справах за позовами колишніх акціонерів банку про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку. Це перше реальне застосування банківського закону 590-IX українськими судами", - йдеться в повідомленні.

У банку зазначили, що, проаналізувавши матеріали справ (№ 910/17630/19 за позовом ТОВ "Реватіс" до Акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк" про визнання недійсним договорів, укладених внаслідок виведення АТ КБ "ПриватБанк", та № 910/17541/19 за аналогічним позовом ТОВ "КС Груп"), суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання АТ КБ "ПриватБанк" та закрив провадження у обох справах.

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Зокрема, суд встановив, що позивачами обрано спосіб захисту своїх прав – визнання недійсними правочинів, що не відповідає вимогам частин 3 та 4 ст.5 ГПК України, згідно з якими єдиним способом захисту прав позивача у даних справах може бути відшкодування завданої шкоди у грошовій формі, провадження у справі підлягає закриттю на підставі п. 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону №590.

Як повідомлялося, закон 590-IX передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, забороняючи при цьому визнавати недійсними договори, укладені в процесі виведення банків з ринку.