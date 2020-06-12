Глава Мінфіну: Ми очікуємо виконання бюджету за підсумками року

Міністерство фінансів очікує, що за підсумками 2020 року план надходження митних та податкових платежів буде виконано.

Про це у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"План загального фонду державного бюджету травня виконано на 100%, план червня буде виконано також. Більш того я скажу, що ми очікуємо виконання бюджету 2020 року. Керівництво податкової та митної служби поставило завдання збільшити планові надходження на 10-15%. Якщо керівництво не впорається, то воно буде звільнене", - зазначив Марченко.

Він додав, що тільки за останній час було звільнено 50% складу регіональних митників та дві третини працівників податкової служби.

Як повідомлялося, уряд на позачерговому засіданні 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Державної митної служби Максима Нефьодова.

Кабінет міністрів розпорядженням від 29 квітня призначив Олексія Любченка головою ДПС з 30 квітня шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину. Повноваження в.о. голови Державної митної служби було делеговано Ігорю Муратову.