Пенсійний фонд затвердив показник заробітної плати за квітень

Пенсійний фонд України затвердив показник заробітної плати за квітень у сумі 9 325 гривень 93 копійки.

Про це інформують у ПФУ.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за квітень 2020 року, яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, в сумі 9 325 гривень 93 коп.", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, показник середньої заробітної плати за березень склав 9905 гривень 39 копійок.