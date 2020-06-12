"Антонов" веде перемовини з низкою країн про будівництво літаків

Авіапідприємство "Антонов" нині переживає не найкращі часи, але вже тривають перемовини про будівництво компанією нових транспортних літаків.

Про це повідомив гендиректор ДК «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в інтерв’ю 24 каналу.

«"Антонов" переживає не найкращі часи: за 5 років там не виготовили жодного літака. Зараз триває виробництво літака для поліції Перу. Його змогла продати вже нова команда Укроборонпрому спільно зі своїми спецекспортерами. Зараз очікуємо другого тендеру для поліції Перу, маємо намір його виграти. Працюємо й по інших напрямках: Азербайджан, Туреччина, Саудівська Аравія, Індія – це лише кілька країн з усіх, які можу згадати», - заявив Абромавичус.

Водночас він вважає, що найважливіше – щоб Збройні сили України, Нацполіція та ДСНС для внутрішнього ринку купували літаки. «На жаль, на 2020 рік цього передбачено не було. Але разом з новим менеджментом ДП "Антонов" ми докладемо максимум зусиль, аби в 2021 році наші військові та поліція закупили щонайменше 2 транспортних літака АН-178», - сказав гендиректор.

Як повідомляв Укрінформ, гендиректор ДК "Укроборонпром" Абромавичус 9 червня своїм наказом звільнив президента підприємства ДП “Антонов” Олександра Донця. Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника підприємства призначено віцепрезидента з проєктування ДП “Антонов” Олександра Лося.

Напередодні комісія ДК “Укроборонпром” завершила перевірку ДП “Антонов” й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції. Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням Прем’єр-міністра України за даними СБУ щодо наявної інформації про "заподіяння шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва державного підприємства “Антонов”.

За інформацією "Укроборонпрому", за результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та завдати істотної шкоди репутації найбільшого авіаційного підприємства України.

Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.