На Львівщині СБУ задокументувала мільйонні зловживання посадовців Укрзалізниці

Служба безпеки України задокументувала мільйонні зловживання посадовців Регіональної філії «Львівська залізниця» під час закупівель запчастин для рухомого складу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що посадовці філії «домовились» з комерсантами про закупку необхідних залізниці запчастин на суму понад 3,7 мільйона гривень. За даними слідства, підрядники замість нових деталей постачали вживану продукцію, яку ввозили з Російської Федерації. Кошти, отримані від держпідприємства, зловмисники переводили на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності для виводу в «тінь», - йдеться у повідомленні.

СБУ задокументувала мільйонні зловживання посадовців Укрзалізниці

Зазначається, що під час проведення санкціонованих обшуків у підрозділах Укрзалізниці та в офісних і складських приміщеннях підрядників правоохоронці вилучили вживані запчастини до рухомого складу та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує здійснення оборудки.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюється причетність керівників усіх ланок Регіональної філії Укрзалізниці до протиправної діяльності.

Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.