Фінансовий стан "Нафтогазу" є результатом реформ, а не тарифів, - Коболєв

Підвищення тарифів на газ дало менший ефект на фінансові результати НАК "Нафтогаз України", ніж проведення реформ у питаннях імпорту газу і транзиту територією України.

Про це під час дискусії "Енергочетвер" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Головна складова нашого успіху - кардинальна зміна принципу відносин у питаннях як імпорту, так і транзиту газу територією України. У першу чергу, це відмова від посередників, відмова від кабального контракту з "Газпромом", розширення і доведення до поточних значень можливостей імпорту з ЄС, диверсифікація та прозорість", - сказав Коболєв.

Він підкреслив, що саме перераховані фактори є драйверами фінрезультатів "Нафтогазу".

"Зміна тарифоутворення для "Нафтогазу" дала менший ефект, ніж зміна формату відносин у частині імпорту та транзиту", - відзначив Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, за січень – травень 2020 року підприємства Групи Нафтогаз сплатили до державного та місцевих бюджетів 31 млрд грн податків та зборів. Надходження від підприємств Нафтогазу становили 11% доходів державного бюджету за цей період 2020 року.

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За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів становив 120,9 млрд грн.

За 2019 рік консолідований чистий прибуток Групи Нафтогаз сягнув 63,3 млрд грн. Близько 90% вартості активів та виручки групи припадає на газовий бізнес.