Суд залишив без розгляду позов Коломойського до НБУ та ПриватБанку

Солом’янський районний суд залишив без розгляду позов Ігоря Коломойського, що мав на меті заблокувати роботу юридичних радників та консультантів Національного банку, ПриватБанку та Міністерства фінансів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Солом’янський районний суд міста Києва 9 червня залишив без розгляду позов Ігоря Коломойського до НБУ, ПриватБанку та Міністерства фінансів. Ексакціонер ПриватБанку намагався визнати недійсними та розірвати укладені договори з компаніями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс". Держава залучила ці компанії до фінансового розслідування діяльності колишніх власників ПриватБанку. Також юридичні радники супроводжують судові процеси щодо націоналізації банку в Україні та за кордоном", - ідеться в повідомленні.

Отже, суд залишив без розгляду поданий у грудні 2017 року Коломойським позов через ненадання ним обґрунтування позовних вимог.

У НБУ вказали на неприпустимість створення перешкод для розслідування подій, що призвели до втрати ПриватБанком капіталу.

"Ми вітаємо рішення суду. Вважаємо неприпустимим створення перешкод для розслідування подій, що призвели до багатомільярдної нестачі капіталу ПриватБанку та додаткових витрат для держави на суму більше 155 млрд грн", – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Як повідомляв Укрінформ, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд грн.

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На початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила судовий аудит (forensic audit) ПриватБанку, підтвердила, що банк був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд дол. США.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).