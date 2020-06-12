Нафта дешевшає через ознаки другого витка пандемії
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля серпневої нафти Brent становила $37,70 (-2,20%). Барель липневої нафти WTI торгується по $35,42 (-2,53%).
Позитивний імпульс, доданий ринку продовженням максимального рівня скорочення поставок нафти у рамках угоди ОПЕК +, на цьому тижні вичерпався. Ринок зіткнувся з тим, що пандемія коронавірусу ще далека від завершення - в одних тільки Сполучених Штатах було зареєстровано 2 млн випадків інфікування COVID-19.
Еталонні сорти нафти рухаються до першого зниження за останні сім тижнів: ціни на Brent і WTI впали приблизно на 10%.
«Ціни на нафту різко відновилися ... чому сприяли позитивні сюрпризи в даних щодо попиту і послідовність ОПЕК, - йдеться в аналітичній записці банку Barclays. - Але ми очікуємо, що темпи відновлення цін сповільняться разом з перебалансуванням ринку».
Виробники зі Сполучених Штатів, а також Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзників, групи, відомої як ОПЕК +, рекордно скорочують поставки. Проте, комерційні запаси сирої нафти досягли минулого тижня рекордних 538,1 млн бар., чому сприяв імпорт дешевої саудівської нафти. Крім того, зросли товарні запаси бензинів і дистилятів.
Це посилило занепокоєння з приводу триваючого дисбалансу попиту та пропозиції.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 37,63 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 38,31 долара за барель, що на 14 центів нижче за рівень закриття торгів ($38,55).