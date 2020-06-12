Нафта дешевшає через ознаки другого витка пандемії

Ціни на нафту у п'ятницю знижуються через зростання кількості захворювань на коронавірус у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля серпневої нафти Brent становила $37,70 (-2,20%). Барель липневої нафти WTI торгується по $35,42 (-2,53%).

Позитивний імпульс, доданий ринку продовженням максимального рівня скорочення поставок нафти у рамках угоди ОПЕК +, на цьому тижні вичерпався. Ринок зіткнувся з тим, що пандемія коронавірусу ще далека від завершення - в одних тільки Сполучених Штатах було зареєстровано 2 млн випадків інфікування COVID-19.

Еталонні сорти нафти рухаються до першого зниження за останні сім тижнів: ціни на Brent і WTI впали приблизно на 10%.

«Ціни на нафту різко відновилися ... чому сприяли позитивні сюрпризи в даних щодо попиту і послідовність ОПЕК, - йдеться в аналітичній записці банку Barclays. - Але ми очікуємо, що темпи відновлення цін сповільняться разом з перебалансуванням ринку».

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Виробники зі Сполучених Штатів, а також Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзників, групи, відомої як ОПЕК +, рекордно скорочують поставки. Проте, комерційні запаси сирої нафти досягли минулого тижня рекордних 538,1 млн бар., чому сприяв імпорт дешевої саудівської нафти. Крім того, зросли товарні запаси бензинів і дистилятів.

Це посилило занепокоєння з приводу триваючого дисбалансу попиту та пропозиції.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 37,63 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 38,31 долара за барель, що на 14 центів нижче за рівень закриття торгів ($38,55).