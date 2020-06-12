Конфронтація між США та Китаєм створює для України нові можливості – експерти

Україна повинна розглядати нинішнє економічне протистояння між США та Китаєм як вікно для власних можливостей.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловили експерти-китаєзнавці, відповідаючи на запитання, які наслідки для України матимуть торгові та фінансові війни між США та КНР.

"Конфлікти між США та КНР вплинуть на обидві країни. По-перше, порушуються ланцюги створення доданої вартості, по-друге, скорочуються обсяги торгівлі, зменшуються інвестиційні потоки. Наслідком цього стане уповільнення обох економік, що впливатиме на світову економіку в цілому. Тому це торкнеться також країн, які розвиваються, в тому числі України", - сказала директор Інституту досліджень сучасного Китаю ім. Бориса Курца Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Ольга Дроботюк.

Однак, на її думку, період торгової війни між такими великими гравцями уряди країн, що розвиваються, можуть розглядати і як ризик, і як можливість. Якщо говорити про можливості, то країни, що розвиваються, зокрема Україна, зможуть посилити свої позиції на китайському ринку, запропонувавши альтернативу імпорту зі США. Також такі країни можуть стати учасниками нових виробничих ланцюгів зі США або КНР. У цьому випадку все залежить від політики уряду та налаштованості бізнес-кіл в країнах, тому важливим у цьому контексті є стратегічне планування. Тому і позиція України на світовій арені під час кризи та торгових війн буде залежати від кон’юнктури сировинних ринків, політики уряду та діяльності бізнес-кіл, вважає Дроботюк.

Також, на думку експертів, Китай готовий допомагати іншим країнам у боротьбі з COVID-19 та просто в рамках партнерства.

"Китай - перша країна, яка розробила протокол в лікуванні і передала його всьому світу. Цей посібник у нас мер Києва Віталій Кличко презентував. Тобто там був описаний чіткий протокол лікування 3-х стадій захворювання: легкої, середньої, важкої. Але у нас не було обладнання для того, щоб цей протокол на той момент використовувати, зараз його вже виконують. Ми знаємо, що, наприклад, посольство Китаю в Україні провело кілька вебінарів між українськими та китайськими лікарями, які там безпосередньо мали досвід боротьби з COVID-19", - сказав Укрінформу член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль.

Він також заявив, що Китай надсилає Україні допомогу з 2006 року. "Постійно, щорічно виділяє десятки мільйонів доларів на ті потреби, які Україні потрібні саме в той момент, а про це ніхто не говорить. От коли пожежа в Чорнобилі була, він виділив, здається, 50 мільйонів доларів, ще техніка потрапила на схід України для ДСНС. Тобто він допомагає в такі критичні моменти, але, звичайно, має бути запит від країни, яка потребує цієї допомоги. Я був у Китаї десь два роки тому, то мені китайці сказали, що в рамках різних програм для України від уряду КНР десь передбачено 50 млрд дол. Але просто Україна не може забезпечити споживання таких грошей, ми не можемо запропонувати Китаю якісь великі і значні проєкти… Це можуть бути і кредити, і безкредитні кошти, тобто кредит під нульову ставку, який ми маємо повернути просто в тому вигляді, в якому взяли, але Китай каже, що від України немає запитів на таке", - заявив експерт.

Як повідомлялося, за президентства Дональда Трампа Сполучені Штати кілька разів підвищували мита на китайську продукцію. Китай вжив заходів у відповідь, що призвело до торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

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МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово звертали увагу на загострення торгових відносин між США і Китаєм як на чинник, який негативно впливає на зростання світової економіки.

Проте пізніше представники Китаю і США домовилися про поетапне скасування введених мит. Президент США Дональд Трамп і віцепрем'єр Китаю Лю Хе 15 січня в Білому домі підписали першу фазу торгової угоди.