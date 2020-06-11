Нацбанк з початку квітня купив у резерви $1,8 мільярда

Національний банк України із початку квітня 2020 року викупив у міжнародні резерви близько 1,8 млрд дол. США.

Про це на пресконференції сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З початку квітня пропозиція валюти на міжбанківському ринку переважає попит. Обсяги імпорту майже за усіма категоріями товарів залишаються меншими за докризовий рівень, водночас експорт скорочується менш суттєво. Внаслідок цього гривня зміцнилася, а Національний банк, користуючись сприятливою ситуацією, з початку квітня викупив у міжнародні резерви близько 1,8 млрд дол.", - сказав Смолій.

Він зазначив, що регулятор вже вийшов на чисту купівлю валюти з початку року, компенсувавши витрати валюти з міжнародних резервів, зроблені під час підвищеного попиту на валюту в березні.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Нацбанк продав 2 млрд доларів, щоб стримати ажіотажні настрої на ринку.

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2020 року, за попередніми даними, становили 25 371,8 млн дол. США (в еквіваленті). У травні вони зменшилися на 1,3%, втім залишаються на рівні, близькому до показників початку року.