Чеська авіакомпанія Smartwings відновлює міжнародні перевезення, зокрема і в Україну

Чеський авіаперевізник Smartwings поновлює міжнародні польоти, в тому числі до України.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Авіакомпанії групи Smartwings Group - Smartwings та Czech Airlines - планують відновити рейси протягом червня та липня», - йдеться у повідомленні.

Уже відновлено рейси з Праги до Франкфурта, Амстердама, Парижа, Стокгольма, Бухареста, хорватського Спліта; найближчими днями полетять літаки до Будапешта, Ісландії, Лондона.

З липня Smartwings планує відновити рейси за 12 грецькими напрямкам, на Майорку, Канарські острови, Кіпр, Мадейру та в Болгарію.

Як випливає з розкладу, перший рейс Прага-Київ Czech Airlines планується на 22 червня, Прага-Одеса – на 1 липня.

Відновлення польотів стане можливим завдяки послабленню карантинних заходів окремими державами, зазначається на сторінці перевізника.

Компанія запевняє, що вжила заходів на борту літаків, щоб забезпечити безпечні подорожі. Ці заходи включають зобов’язання пасажирів носити відповідні засоби для захисту рота та носа протягом усього польоту, двометрову дистанцію між пасажирами при посадці та висадці та безконтактну оплату за покупки під час польоту.