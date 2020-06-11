У МЗС обговорили аерокосмічну співпрацю з представником німецького уряду

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок обговорив з координатором федерального уряду ФРН Томасом Ярцомбеком перспективи поглиблення співпраці в аерокосмічній галузі.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

"10 червня заступник міністра Єгор Божок провів зустріч у режимі відеоконференції з координатором федерального уряду ФРН в аерокосмічній галузі, комісаром федерального Міністерства економіки та енергетики ФРН з цифрової промисловості та стартапів Томасом Ярцомбеком", - йдеться у повідомленні.

За підсумками консультацій сторони окреслили значні перспективи розвитку українсько-німецької співпраці в аерокосмічній сфері та наявність низки інноваційних проєктів, які становлять спільний інтерес.

Голова Державного космічного агентства України Володимир Усов, який також взяв участь у зустрічі, виклав бачення планів розвитку космічної галузі України, підтвердив суттєвий інтерес до поглиблення відповідної взаємодії із зацікавленими партнерами ФРН, а також запросив свого німецького колегу відвідати Україну у зручний час. Співрозмовники домовилися про обмін такими візитами найближчим часом.

Про важливість сприяння активізації двосторонньої взаємодії у зазначеній галузі йшлося також під час бесіди Єгора Божка з надзвичайним та повноважним послом ФРН в Україні Анкою Фельдгузен, що відбулася того ж дня.