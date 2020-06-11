Нацбанк знизив облікову ставку до 6%

Національний банк України ухвалив рішення із 12 червня 2020 року знизити облікову ставку із 8% до 6%.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 6% річних із 12 червня 2020 року", - сказав Смолій.

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Як повідомляв Укрінформ, зниження облікової ставки до 8% було ухвалене рішенням Правління Національного банку України від 23 квітня 2020 року, раніше облікова ставка у березні була знижена до 10%, 31 січня 2020 року - до 11%, із 13 грудня - до 13,5%, до 15,5% із 25 жовтня 2019 року. 6 вересня 2019 року облікова ставка була знижена до 16,5%, у липні - до 17%. Раніше, 25 квітня 2019 року, НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% - до 17,5% річних.