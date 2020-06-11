Зернова корпорація поновила виробництво житнього борошна

Державна продовольчо – зернова корпорація України з 26 травня поновила виробництво житнього борошна на Кролевецькому КХП.

Про це повідомляє пресслужба ДПЗКУ.

«Об’єми жита сконцентровані на зернопереробних підприємствах корпорації дають змогу повністю задовольнити потреби в житньому борошні хлібопекарські підприємства України до початку переробки зерна жита врожаю 2020 року», – зазначив заступник голови правління ДПЗКУ Вадим Гринишин.

Він зауважив, що у планах корпорації закладена переробка понад 18 тис. тонн жита в наступному маркетинговому році.

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Наразі в корпорації працюють чотири борошномельні комплекси, Кролевецький КХП (Сумська область), Черняхівський елеватор (Житомирська область), Львівський КХП та Тернопільський КХП. З квітня поточного року підприємства працюють на повну планову потужність, станом на сьогодні переробили понад 21 тис. тонн пшениці, з якої виготовлено понад 15 тис. тонн борошна.

"Все борошно виготовлене на цих підприємствах, йде виключно на внутрішній ринок, на хлібокомбінати та хлібозаводи для стабілізації цін на хліб та хлібобулочну продукцію", - наголосили у профільній асоціації.