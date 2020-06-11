Зернова корпорація поновила виробництво житнього борошна
Про це повідомляє пресслужба ДПЗКУ.
«Об’єми жита сконцентровані на зернопереробних підприємствах корпорації дають змогу повністю задовольнити потреби в житньому борошні хлібопекарські підприємства України до початку переробки зерна жита врожаю 2020 року», – зазначив заступник голови правління ДПЗКУ Вадим Гринишин.
Він зауважив, що у планах корпорації закладена переробка понад 18 тис. тонн жита в наступному маркетинговому році.
Наразі в корпорації працюють чотири борошномельні комплекси, Кролевецький КХП (Сумська область), Черняхівський елеватор (Житомирська область), Львівський КХП та Тернопільський КХП. З квітня поточного року підприємства працюють на повну планову потужність, станом на сьогодні переробили понад 21 тис. тонн пшениці, з якої виготовлено понад 15 тис. тонн борошна.
"Все борошно виготовлене на цих підприємствах, йде виключно на внутрішній ринок, на хлібокомбінати та хлібозаводи для стабілізації цін на хліб та хлібобулочну продукцію", - наголосили у профільній асоціації.