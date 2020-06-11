Протягом тижня органи ДВС стягнули 7,1 мільйона боргу із зарплати

Органи Державної виконавчої служби України протягом минулого тижня стягнули 7,1 млн грн заборгованості із заробітної плати.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

"Органи Держаної виконавчої служби упродовж минулого тижня стягнули на користь 193 працівників 7,1 млн грн заборгованості по заробітній платі", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, протягом тижня заборгованість із заробітної плати стягнено із 10 підприємств-боржників. Зокрема, з комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» стягнено на користь працівників 3,8 млн грн. Наразі розпочався процес розподілу коштів між працівниками.

Також повідомляється про стягнення 453,9 тис. грн з приватного акціонерного товариства «Пласт» Полтавської області на користь 4 працівників, 452,1 тис. грн на користь 87 працівників із комунального підприємства «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Луганської області та 392,8 тис. грн на користь двох працівників із Вінницького Національного аграрного університету.

Окрім того, з ПАТ "Українська залізниця" м.Київ стягнено 251,1 тис. грн на користь одного працівника.

У Мін'юсті інформують, що з початку 2020 року органи ДВС стягнули 244,6 млн грн, щодо 18 703 працівників заборгованість із виплати зарплати повністю погашена.