В Укрзалізниці планують оновити 720 кілометрів колій

В АТ "Укрзалізниця" планують оновити понад 720 кілометрів колій та 680 комплектів стрілочних переводів.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

"За існуючими планами Укрзалізниця має оновити понад 720 кілометрів колій та 680 комплектів стрілочних переводів", - написав Криклій.

Він нагадав, що наразі вже відновлено 460 кілометрів колій та понад 400 стрілочних переводів.

Міністр додав, що нині відновлювальні роботи ведуться на найінтенсивніших напрямках: Київ - Львів, Київ - Дніпро, Київ - Харків, Київ - Одеса.

Як повідомляв Укрінформ, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, у перший рік роботи Національної програми відновлення мостів в Україні буде відновлено понад 1️00 мостів та шляхопроводів.