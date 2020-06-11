Нафта дешевшає через рекордні запаси в США і побоювання щодо попиту

Ціни на нафту впали більш ніж на 3% у четвер на тлі побоювань з приводу уповільнення попиту, збільшення випадків зараження коронавірусом, рекордних запасів нафти в США і прогнозів ФРС про те, що відновлення після пандемії займе роки.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 40,51 за барель, що на $ 1,22 (2,92%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX опустилися на $ 1,37 (2,43%) - до $ 38,23 за барель.

Щотижнева доповідь міністерства енергетики США, оприлюднена в середу, показала зростання запасів нафти в країні до чергового рекорду. Запаси нафти в США за тиждень, що завершився 5 червня, збільшилися на 5,72 млн барелів. Запаси бензину виросли на 866 тис. барелів, дистилятів - на 1,568 млн барелів.

Ринок негативно оцінив зростання запасів, незважаючи на ознаки поліпшення попиту на бензин, сказав Вівек Дхар з Commonwealth Bank.

Настрої на ринках погіршилися після оприлюднення оновлених макроекономічних прогнозів ФРС, згідно з якими ВВП США скоротиться у поточному році на 6,5%, а рівень безробіття досягне 9,3%.

Федрезерв попередив, що пандемія коронавірусу несе в собі величезні труднощі і крайню невизначеність. У цих умовах ФРС має намір зберігати базову процентну ставку на поточному рівні (0-0,25%) до кінця 2022 року. Падіння ВВП США у другому кварталі 2020 року, ймовірно, виявиться рекордним, заявив глава ФРС Джером Пауелл за підсумками дводенного засідання, що завершилося у середу.

Черговою ознакою того, що пандемія ще триває, стало зростання числа нових інфікованих після 5-тижневого зниження і те, що загальна кількість випадків захворювання COVID-19 в США 10 червня перевищила 2 млн.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 40,28 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,22 долара за барель, що на 51 цент нижче за рівень закриття торгів ($ 41,73).