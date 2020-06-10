Нацкомісію розкритикували за намір знизити розрахункові тарифи на мобільний зв’язок

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, наразилася на критику через рішення знизити з 1 січня 2021 року розрахункові такси за термінацію міжміського телефонного та рухомого (мобільного) телефонного трафіка.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"Деякими суб’єктами господарювання та організаціями поширюється інформація негативного характеру щодо прийнятого на відкритому засіданні від 19 травня 2020 року рішення НКРЗІ, яке передбачає зниження розрахункових такс за термінацію трафіка на телекомунікаційних мережах операторів рухомого (мобільного) зв’язку", - йдеться в повідомленні.

У цьому зв`язку в НКРЗІ наголосили, що рішення ухвалювалося з метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки.

Зазначається, що рішення про зниження розрахункових такс ухвалювалося у повній відповідності із законом. При цьому, закон визначає це питання виключною компетенцією регулятора.

"Рішення НКРЗІ, які є нормативно-правовими актами, не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом. Рішення НКРЗІ, які відповідно до Закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"", - підкреслили в НКРЗІ.

Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ухвалила рішення знизити з 1 січня 2021 року такси інтерконнекту. Таке рішення потягне зменшення витрат операторів при взаєморозрахунках за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж інших операторів телекомунікацій. А відтак - для абонентів має знизитися вартість міжмережевих дзвінків.

Протягом останніх років аналіз звітності операторів показав стабільне збільшення обсягів міжоператорського трафіка з 5,9% у 2017 році до 15,4% у 2019 (у 2018 7,6%).

Користуючись даними операторів телекомунікацій за 2019 рік, було розраховано приведену собівартість пропуску трафіка в телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій; вона становить від 0,03 грн/хв. до 0,06 грн/хв.

У НКРЗІ вважають зменшення розмірів розрахункових такс стимулюючим та прогресивним кроком. Воно матиме позитивні наслідки і для споживачів телекомунікаційних послуг, зокрема, можливість користуватися збільшеними об’ємами пакетних хвилин на всі види телекомунікаційних послуг за ту ж саму вартість.

Як відомо, наближення розрахункових такс до приведеної собівартості пропуску трафіка здійснюється НКРЗІ з кінця 2015 року. Зокрема, рішенням НКРЗІ розрахункові такси були знижені 1 жовтня 2015 року з 0,36 до 0,23 грн/хв. Чергове зниження також відбулося з 1 січня 2017 року - до 0,15 грн/хв. та з 1 січня 2019 року - до 0,12 грн/хв.