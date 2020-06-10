Київхліб почав експорт продукції до Великої Британії

Київхліб почав експорт продукції до Великої Британії

Укрінформ
Компанія «Київхліб» почала експорт продукції до Великої Британії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Компанія «Київхліб» розпочала експортувати свою продукцію до Великої Британії. Перша партія обсягом 4 тонни була відправлена ​​в Сполучене Королівство минулого тижня», – йдеться у повідомленні.

За словами керівника експортного управління компанії «Київхліб» Олександра Микитенка, до кінця року заплановано наростити експорт до цієї країни.

«Ми відправили у Велику Британію сушки, соломку, пряники, печиво та крендельки декількох видів. До кінця року плануємо вийти на обсяги поставок в середньому по 10-15 тонн щомісячно», – сказав Микитенко.

Як зазначається, на сьогодні компанія експортує свою продукцію майже у 30 країн світу – в Європу, Азію та Північну Америку. Загальний обсяг експортних поставок продукції тривалого зберігання становить близько 1500 тонн на рік. До кінця 2020 року компанія планує відкрити ще 5 нових експортних напрямків.

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Як повідомлялося, щодня «Київхліб» виробляє близько 400 тонн хліба та 30 тонн хлібобулочних виробів на 9 виробничих площадках у Києві та області. Асортимент продукції перевищує 250 найменувань.

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