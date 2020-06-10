Криклій планує підписати угоду зі Словаччиною щодо аеропорту «Ужгород» у липні

Міністр інфраструктури Владислав Криклій планує в липні підписати міжурядову угоду щодо умов використання частини повітряного простору Словаччини українськими перевізниками в міжнародному аеропорту “Ужгород”.

Про це він повідомив у Telegram.

“Уряд схвалив проєкт угоди про використання частини повітряного простору Словаччини в аеропорту Ужгорода. Її підписання нарешті дозволить летовищу повноцінно приймати та відправляти рейси. Ми пройшли всі необхідні внутрішньодержавні процедури. Наступний крок – підписання самої угоди. Плануємо це зробити вже в липні”, - йдеться у повідомленні.

Криклій зазначив, що аеропорт в Ужгороді - летовище, яке в силу своїх територіальних особливостей і близького розташування до кордону зі Словаччиною вимушене приймати і відправляти літаки, використовуючи її повітряний простір. За його словами, до 2016-го аеронавігація біля аеропорту регулювалася відповідною міжурядовою угодою.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 10 червня схвалив проєкт угоди зі Словаччиною щодо відновлення повноцінної роботи аеропорту "Ужгород". Також Кабмін уповноважив міністра інфраструктури Владислава Криклія на підписання цієї угоди з Словаччиною.

Угода сприятиме створенню договірно-правової бази та відповідного механізму для регулювання відносин у сфері виконання польотів у міжнародному аеропорту "Ужгород".

Також метою угоди є також надання відповідного аеронавігаційного обслуговування у визначеній частині повітряного простору Словацької Республіки українським провайдером аеронавігаційного обслуговування.

26 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у якомога швидшому підписанні українсько-словацької угоди, яка дозволить відновити повноцінну роботу міжнародного аеропорту "Ужгород".

У грудні 2019 року Міністерство інфраструктури України повідомляло, що зміст угоди про визначення умов використання повітряного простору Словацької Республіки в міжнародному аеропорту "Ужгород" було узгоджено за підсумками двосторонніх переговорів між делегацією України та делегацією Словацької Республіки.

Як відомо, злітна смуга ужгородського аеропорту закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.