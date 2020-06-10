Приємно здивував: експерт Dragon Capital про валютний курс в Україні

Динаміка валютного курсу під час кризи позитивно здивувала. Також практично не було відтоку депозитів з банківської системи, у результаті чого в Україні не відбулося кризи фінансової системи.

Про це заявила головний економіст української інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан у ході конференції "M&A в Україні: у вихорі змін", повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Під час кризи позитивно здивувала динаміка валютного курсу. Згідно з першими прогнозами, які робилися ще у березні, коли була величезна невизначеність, тоді прогнозувалося, що падіння гривні буде не таким істотним, як у попередні кризи. Але тим не менш, базовий сценарій тоді був близько 30 грн за долар", - зазначила вона.

При цьому, наголосила Білан, вперше за всі кризи в Україні, практично не відбулося відтоку депозитів з банківської системи.

"Головна причина (позитивної динаміки у фінансовій системі - ред.), - у нас перший раз за всі кризи практично не було відтоку депозитів з банківської системи. Це було дуже несподівано. Найсміливіші очікування були, що відтік буде менше. Але що його не буде зовсім, не рахуючи перших двох тижнів, ось це було дуже несподівано", - заявила експерт.

На думку економіста, це також продемонструвало успішність проведеної реформи банківської сфери.

"Це демонстрація того, що очищення банківської системи було дуже потрібне. У нас зараз криза реального сектора економіки, але немає кризи валютної, банківської, кризи фінансової системи. І в цьому велика заслуга Центрального банку. НБУ не вводив ніякі обмеження на валютні операції", - висловила переконання Білан.

Вона відзначила той факт, що Нацбанк у березні продав більше 2 млрд доларів для підтримки валютного курсу. Але за квітень-початок червня він вже викупив все продане назад.

"Тобто, фактично, втрата резервів зараз нульова", - заявила експерт.

Також, на думку Білан, позитивно вплинула на валютний курс істотна зміна у зовнішній торгівлі.

"У нас зараз експорт сільськогосподарської продукції займає 40% від усього експорту. У 2008-2009 році - це було всього 12%. Тобто, це дуже сильно підтримує приплив валютної виручки. На тлі падіння цін і попиту на енергоносії - основний сегмент українського імпорту, ми бачимо зараз істотне поліпшення зовнішньої торгівлі. Це також допомогло дуже швидко втихомирити панічні настрої по валюті і стабілізувати курс гривні", - наголосила економіст.